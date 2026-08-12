16-летняя Дорофеева-Рыбас: худшая организация ТБШ — у «Ролан Гаррос», лучшая — у Уимблдона

Победительница двух турниров в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Фелицата Дорофеева-Рыбас поделилась впечатлениями от организации юниорских турниров «Большого шлема».

— Расскажите о своих впечатлениях со всех трёх юниорских ТБШ.

— В Австралии, наверное, была очень хорошая организация, но единственное, туда лететь очень долго. Однако там всё вообще как на другой планете ощущается! Мне там очень понравилось, все такие добрые, очень многие занимаются спортом. Там нет людей, которые курят, все бегают, все рано встают. Но в таком случае и закрывается всё рано. Мне там очень сильно понравилось, очень классная организация, однако там, конечно, было немножко жарко. В какой-то день, по-моему, 40° было, даже приостанавливали матчи, потому что невыносимо, да и нельзя выше какой-то определённой температуры играть.

«Ролан Гаррос» — это, наверное, самый плохой по организации «Шлем». Я не знаю, что будет на US Open, но в Париже же ещё и дожди были. Конечно, там мой обожаемый грунт, и это должен был быть мой любимый ТБШ… Но организация похуже, чем на других мэйджорах.

А Уимблдон — это, пожалуй, мой самый любимый ТБШ по организации. Там очень классно, все люди красиво одеты, всё-всё вовремя и точно. В общем, на этом мэйджоре больше всего людей было. К тому же это самый-самый древний «Шлем»! Мне там очень понравилось.

— Из этих трёх ТБШ где больше всего понравилось играть? И довольны ли своими результатами?

— На «Ролан Гаррос», наверное, потому что там грунт, а к траве на Уимблдоне я чуть-чуть не прибилась. В Австралии тоже быстрые корты, достаточно тяжело там было, ведь мы тренировались на медленных. В целом я довольна своими результатами, но есть куда стремиться, конечно же. Точно могла бы выступить лучше на «Ролан Гаррос», если бы я тот матч додержала с Ковачковой (Фелицата в третьем круге уступила Яне со счётом 6:3, 4:6, 4:6. — Прим. «Чемпионата»), — сказала Фелицата Дорофеева-Рыбас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.