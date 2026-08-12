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16-летняя Дорофеева-Рыбас — о фото с Джоковичем: он легенда тенниса, болею за него

16-летняя Дорофеева-Рыбас — о фото с Джоковичем: он легенда тенниса, болею за него
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Победительница двух турниров в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Фелицата Дорофеева-Рыбас рассказала о своём совместном фото с легендой тенниса Новаком Джоковичем.

— После Уимблдона вы выкладывали в соцсетях фото с Новаком Джоковичем. Как это произошло?
— Он просто разминался, и я очень хотела сделать фотографию с ним, потому что он просто легенда тенниса, болею за него! Также сфотографировалась с Соболенко, Бубликом и очень хотела снимок с Синнером. Я с ним случайно пересеклась, когда в зале была, потому что юниорские «Шлемы» соединены со взрослыми, очень интересно со стороны наблюдать за тем, что они делают. Ты можешь приходить на все их тренировки, смотреть разминки. И на самом деле это очень круто!

— Кто вам больше нравится — Джокович или Синнер?
— За Синнера я болею, но, наверное, больше люблю Джоковича, чем Янника. Синнер тоже очень классный, однако достаточно спокойный. Новак тоже, конечно, но он более эмоциональный, чем Янник. Вот Бублик чересчур эмоциональный, я даже не знаю, как его назвать! (Смеётся.) Полно всяких смешных мемов с ним в соцсетях.

— В соцсетях у вас также было детское фото с Маратом Сафиным. Как встретились с ним?
— Мне кажется, что я была на НТЦ на каком-то турнире. Либо я тётю вообще смотрела, либо папу, когда он ещё играл. Я думаю, там с Маратом и пересеклась. Болела за Марата в детстве, приходила к нему на показательные матчи, когда он выступал в России, — сказала Фелицата Дорофеева-Рыбас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

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