Рафаэль Ходар стал первым игроком 2006 года рождения, вышедшим в полуфинал «Мастерса»

15-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар стал первым игроком, родившимся в 2006 году и позже, кому удалось дойти до 1/2 финала турнира категории «Мастерс». На турнире АТР-1000 в Монреале Ходар вышел в полуфинал, одолев в 1/4 финала француза Артюра Фиса, занимающего в мировом рейтинге 24-е место, со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

В 1/2 финала «Мастерса» в Монреале Ходар сразится с американцем Брэндоном Накашимой. Во втором полуфинале сыграют ещё два теннисиста из США — Бен Шелтон и Лёнер Тьен.

Ходару 19 лет. В 2026 году он выиграл дебютный титул на уровне АТР, победив в апреле на грунтовом турнире АТР-250 в Марракеше.