Рафаэль Ходар стал первым игроком 2006 года рождения, вышедшим в полуфинал «Мастерса»
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15-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар стал первым игроком, родившимся в 2006 году и позже, кому удалось дойти до 1/2 финала турнира категории «Мастерс». На турнире АТР-1000 в Монреале Ходар вышел в полуфинал, одолев в 1/4 финала француза Артюра Фиса, занимающего в мировом рейтинге 24-е место, со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Монреаль. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 21:20 МСК
15
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 0
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24
Артюр Фис
А. Фис
В 1/2 финала «Мастерса» в Монреале Ходар сразится с американцем Брэндоном Накашимой. Во втором полуфинале сыграют ещё два теннисиста из США — Бен Шелтон и Лёнер Тьен.
Ходару 19 лет. В 2026 году он выиграл дебютный титул на уровне АТР, победив в апреле на грунтовом турнире АТР-250 в Марракеше.
Комментарии
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