16-летняя Дорофеева-Рыбас: семья назвала меня Фелицатой, а брату дедушка дал имя Фрон

Победительница двух турниров в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Фелицата Дорофеева-Рыбас рассказала о тенденции на необычные имена в её семье.

— Есть ли у вас братья, сёстры?

— Да, у меня есть младший брат, ему 11 лет. Его зовут Фрон, он ходит в школу, занимается боевыми искусствами. Родители решили его не отдавать в теннис, кстати. Не знаю почему, но, наверное, им достаточно уже меня в теннисе. Да и мальчику на самом деле сложнее построить карьеру, чем девочке. Нужны данные, должен быть высокий рост, потому что очень сложно заиграть в мужском туре.

— Почему вам решили дать такие необычные имена?

— Это вся семья так решила. Меня назвали папа, мама и дедушка. Они выбирали мне имена и решили назвать Фелицатой, а брату дедушка решил дать имя Фрон. У меня ещё тётю зовут Юста! Мне кажется, семья хотела просто дать необычные имена. По поводу других не знаю, но моё означает «счастье, удача», если переводить.

— Ваше имя близкие как-нибудь сокращают? Часто ли люди обращают внимание на него?

— Брата зовут просто Фроном, а меня друзья и семья называют Фелей, если коротко. Всё время, когда люди слышат моё имя, они говорят, что это первый раз, когда они услышали это имя, что оно очень необычное. Чаще всего его не могут выговорить с первого раза, — сказала Фелицата Дорофеева-Рыбас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.