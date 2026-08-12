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Россиянка Дорофеева-Рыбас: может, увижусь с Лютовой на US Open. Посмотрю, как она играет

Россиянка Дорофеева-Рыбас: может, увижусь с Лютовой на US Open. Посмотрю, как она играет
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Победительница двух турниров в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Фелицата Дорофеева-Рыбас высказалась об успехе молодой россиянки Кристины Лютовой.

— Видели ли результаты Кристины Лютовой на турнире в Мемфисе?
— Да, видела. Виделась с ней только в детстве, но с ней мне тоже интересно было бы сыграть. Мне интересен её стиль игры, однако я особо не наблюдала за ней. Я, наверное, пересекусь с ней на US Open и посмотрю, как она играет. Мне тоже это очень интересно.

— Получается, вы играли с ней в детстве?
— Да, мы играли матч какой-то, финал до четырёх геймов. Мы бились часа три, наверное. Она в итоге выиграла, это был очень сложный поединок и долгий. Наверное, даже не вспомню, за счёт чего она победила. Это сражение было совсем давно.

— Можете описать её стиль игры сейчас?
— Я думаю, что она больше вкручивает и старается через розыгрыши тоже играть. Но я не могу многого сказать, потому что только по видео её видела. Мне будет интересно увидеть её в реальной жизни, на US Open. Тогда, конечно, я смогу больше описать её стиль игры. Связь мы с ней не поддерживаем, она уехала в Америку в 10 лет, — сказала Фелицата Дорофеева-Рыбас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

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