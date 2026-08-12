Стала известна сетка «Мастерса» в Цинциннати, где выступят Медведев, Рублёв, Джокович

Пресс-служба турнира категории АТР-1000 в Цинциннати опубликовала сетку предстоящего турнира, который стартует 13 августа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми из стартовых матчей турнира.

Теннис. «Мастерс» в Цинциннати, 2026 год. Стартовые матчи (частично):

Александр Зверев (Германия) – Кэмерон Норри (Великобритания)/Дино Прижмич (Хорватия);

Томми Пол (США) – Корентен Муте (Франция)/Хуберт Хуркач (Польша);

Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай)/квалифаер – Валантен Вашеро (Монако);

Рафаэль Ходар (Испания) – Денис Шаповалов (Канада)/Адриан Маннарино (Франция);

Флавио Коболли (Италия) – Камило Уго Карабельи (Аргентина)/Миомир Кецманович (Сербия);

Новак Джокович (Сербия) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина)/Ян Хоински (Великобритания);

Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания)/Джек Дрейпер (Великобритания) – Маттео Арнальди;

Лучано Дардери (Италия) – Ринки Хидзиката (Австралия)/Гаэль Монфис (Франция);

Алекс де Минор (Австралия) – Вит Коприва (Чехия)/квалифаер;

Тейлор Фриц (США) – Алекс Михельсен (США)/Йеспер де Йонг (Нидерланды);

Жоао Фонсека (Бразилия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)/Таллон Грикспор (Нидерланды);

Андрей Рублёв (Россия) – Томаш Махач (Чехия)/Пабло Карреньо-Буста (Испания);

Карен Хачанов (Россия)/Александр Ковачевич (США) – Брэндон Накашима (США);

Даниил Медведев (Россия) – Хамад Меджедович (Сербия)/квалифаер;

Бен Шелтон (США) – Дженсон Бруксби (США)/квалифаер;

Лоренцо Музетти (Италия) – Даниэль Альтмайер (Германия)/квалифаер;

Стефанос Циципас (Греция)/Валентен Руае (Франция) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).

С полной сеткой турнира в Цинциннати можно ознакомиться по ссылке.