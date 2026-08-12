16-летняя Дорофеева-Рыбас высказалась о переходе из юниоров во взрослый тур

Победительница двух турниров в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Фелицата Дорофеева-Рыбас рассказала о переходе из юниоров во взрослый тур.

— Вы завоевали в общей сумме четыре трофея на взрослом уровне: два в одиночке и два в парном разряде. Как вам даётся переход из юниоров?

— Конечно, это сложно, потому что на юниорских турнирах кто-то может и отдать матч, а вот на «пятнашках» уже девушки опытные, просто так не сдадутся. Нужно всё время быть в матче, бороться за каждый мяч, нельзя ничего отпускать. Они в любой момент могут вернуться в игру, за каждый мяч до последнего держатся, да и вообще с ними достаточно сложно бороться.

— Насколько сильно отличается атмосфера на юниорских турнирах от взрослых?

— На юниорских, наверное, получше организация, да и вообще вся атмосфера. Там и знакомых больше, почти со всеми уже дружишь, а на взрослые турниры приезжаешь и никого не знаешь. Ведь ты только переходишь к ним, совсем неопытная ещё. Думаю, что в скором времени всё будет нормально, как только я поеду на большее количество турниров.

— Как справляетесь с давлением после перехода на взрослый уровень?

— Немножко переживаю, что это будет сложно, но на самом деле это не так уж и трудно. Просто нужно тренироваться, бороться за каждый матч и делать всё, что от тебя зависит. И тогда всё будет хорошо. Но вообще я достаточно эмоциональная, и в этом плане сейчас стараюсь проще ко всему относиться. Если раньше очень сильно переживала по поводу всех своих поражений, то сейчас достаточно проще к этому отношусь. Стараюсь убирать негативные эмоции в матче и показываю только позитивные, — сказала Фелицата Дорофеева-Рыбас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.