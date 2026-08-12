Дорофеева-Рыбас — о том, что украинки не жмут руку: это странно. Спорт вне политики

Победительница двух турниров в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Фелицата Дорофеева-Рыбас ответила на вопрос о дискриминации из-за российского гражданства.

— Сталкивались ли вы когда-нибудь с плохим отношением из-за гражданства?

— Знаете, наверное, особо нет. В какой-то стране к тебе могут как-то странно отнестись, а в другой стране и неплохо русских принимают. Именно в теннисе к нам все нормально относятся, только нам украинцы не жмут руки, но в целом это всё. На меня отсутствие флага и гимна в какой-то степени давит, да и сам факт, что мы не можем определённые турниры играть. Надеюсь, что в скором времени это всё наладится.

— Как относитесь к тому, что украинцы не жмут вам руку? Какая была реакция в первый раз?

— Считаю, что спорт вне политики. И это немного странно. Но, опять же, у каждого своё мнение. Я такие матчи уже играла, когда мне не жали руку. В самый первый раз была подготовлена к этому, но вообще я стараюсь на это не обращать внимания, это их мнение, — сказала Фелицата Дорофеева-Рыбас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.