16-летняя Дорофеева-Рыбас: судьи не понимают, как правильно выговаривать мою фамилию

Победительница двух турниров в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Фелицата Дорофеева-Рыбас рассказала о трудностях произнесения судьями её фамилии.

— Вам не мешает такое внимание к имени? Удаётся ли судьям правильно произносить вашу фамилию?

— Нет, я, наоборот, очень люблю своё имя. Рада, что его выбрали для меня, мне нравится, что оно необычное. По поводу судей — они всё время перед матчем переспрашивают фамилию, а имя, кстати, они могут выговорить. Почему-то с фамилией у них сложно дела обстоят. Возможно, потому что она двойная и они не понимают, как правильно выговаривать её. Одна часть фамилии у меня от мамы, а другая — от папы.

— Как обычно теннисистки в туре реагируют на имя, на фамилию?

— Другие люди меня никак не сокращают. Но судьям, конечно, произносить проще Дорофеева, они это легче воспринимают. А новые друзья, знакомые спрашивают, конечно, как сократить. Никто меня из тура по фамилии не называет, чаще всего по имени. Обычно обращаются как к Феле, если друзья, а малознакомые люди зовут Фелицатой. Только потом уже спрашивают, как покороче обратиться, — сказала Фелицата Дорофеева-Рыбас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.