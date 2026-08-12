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Борис Беккер отреагировал на новость о свадьбе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Борис Беккер отреагировал на новость о свадьбе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал у себя на странице в соцсети на новость о свадьбе нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду и его возлюбленной, модели Джорджины Родригес.

«Я сейчас в Кашкайше, это, должно быть, около двух миль от ЗАГСа, в котором они поженились! Поздравляю Криштиану и Джорджину», — написал Беккер.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду и Джорджина поженятся в соборе Фуншала, после чего отпразднуют свадьбу в пятизвёздочном отеле. Гостей отеля уведомили, что два этажа и несколько барных зон будут закрыты. Фуншал — родной город и место рождения Роналду. Португальский футболист сделал предложение модели в 2025 году. Роналду и Джорджина находятся в отношениях с 2016 года.

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