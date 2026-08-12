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Видео: Мирра Андреева тренируется перед началом «тысячника» в Цинциннати

Видео: Мирра Андреева тренируется перед началом «тысячника» в Цинциннати
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Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева провела тренировку в преддверии старта «тысячника» в американском Цинциннати. Видео отрабатывающей на хардовых кортах удары теннисистки опубликовала пресс-служба турнира у себя на странице в соцсети.

На текущем «тысячнике» в Торонто Андреева не смогла выйти дальше третьего круга, уступив канадке Лейле Фернандес (1:6, 4:6). На турнире в Цинциннати россиянка начнёт выступление со второго круга и проведёт стартовый матч с победительницей встречи между Александрой Олейниковой и Эльвиной Калиевой.

6 июня Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2026. Этот титул стал первым на турнире «Большого шлема» в карьере 19-летней россиянки.

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