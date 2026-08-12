«Это бред!» Кафельников высказался об идее Джоковича изменить формат теннисных матчей

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал идею 24-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича изменить формат теннисных матчей.

«Это бред! Это нонсенс, который вы даже представить себе не можете. Если это случится, полностью разочаруюсь в теннисе», – сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

Ранее Новак Джокович предложил сократить продолжительность матчей — вместо игры до шести геймов в сете сделать до четырёх. Возможно, добавить правило решающего очка и проводить матчи до трёх выигранных сетов. Также он добавил, что нужно, чтобы продолжительность встреч оставалась в пределах двух часов.