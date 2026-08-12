Тьен назвал ключевой в карьере победу над Медведевым на Australian Open — 2025

19-я ракетка мира американец Лёнер Тьен назвал победу над россиянином Даниилом Медведевым на Australian Open — 2025 ключевым моментом в начале карьеры.
Тогда во втором круге турнира он обыграл Даниила со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7).
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«Могу вспомнить несколько моментов, матчей и, возможно, отрезков карьеры, которые для меня были особенно важны. Я бы назвал прежде всего победу над Даниилом на Australian Open в 2025 году. Благодаря ей я вошёл в топ-100, а на тот момент он был самым высокорейтинговым соперником, которого я обыгрывал. Поэтому для меня это было очень важно. Это был большой шаг с точки зрения рейтинга и, конечно, серьёзный эмоциональный и психологический импульс.
Я бы не сказал, что эта победа перевернула мою карьеру, потому что на тот момент я только начинал. Но думаю, это был отличный шаг вперёд. Благодаря ему я вошёл в топ-100, поэтому в каком-то смысле считаю тот момент началом своей профессиональной карьеры. В целом это был очень важный для меня матч – и с точки зрения рейтинга, и с точки зрения уверенности в себе. К тому же до этого я ни разу не доходил до третьего круга турнира «Большого шлема», так что тогда удалось сразу закрыть несколько важных пунктов.
Думаю, после того турнира в целом многое изменилось и за пределами корта. Это был мой первый турнир в Австралии и первый случай, когда я выиграл матч на турнире «Большого шлема». В целом это был очень важный для меня месяц», – приводит слова Тьена пресс-служба ATP.
- 12 августа 2026
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