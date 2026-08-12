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«Если у неё пойдёт подача, принимать будет непросто». Рыбакина — о матче с Гауфф в Торонто

«Если у неё пойдёт подача, принимать будет непросто». Рыбакина — о матче с Гауфф в Торонто
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о предстоящем полуфинале «тысячника» в Торонто с американкой Кори Гауфф, занимающей четвёртое место в мировом рейтинге.

Торонто. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 03:30 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Она очень хороший боец. Понимаю, матч будет очень сложным. Для меня сейчас важно постараться восстановиться. Если у неё пойдёт подача, принимать тоже будет непросто. Думаю, самое главное — сосредоточиться на своей подаче, сохранять концентрацию, использовать возможности, когда они появятся, с самого начала играть с большой энергией», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Ранее в 1/4 финала турнира представительница Казахстана обыграла японку Наоми Осаку со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

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