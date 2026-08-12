«Если у неё пойдёт подача, принимать будет непросто». Рыбакина — о матче с Гауфф в Торонто

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о предстоящем полуфинале «тысячника» в Торонто с американкой Кори Гауфф, занимающей четвёртое место в мировом рейтинге.

«Она очень хороший боец. Понимаю, матч будет очень сложным. Для меня сейчас важно постараться восстановиться. Если у неё пойдёт подача, принимать тоже будет непросто. Думаю, самое главное — сосредоточиться на своей подаче, сохранять концентрацию, использовать возможности, когда они появятся, с самого начала играть с большой энергией», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Ранее в 1/4 финала турнира представительница Казахстана обыграла японку Наоми Осаку со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.