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«Вижу свет в конце туннеля». Хольгер Руне высказался о возвращении на турниры

«Вижу свет в конце туннеля». Хольгер Руне высказался о возвращении на турниры
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Бывшая четвёртая, ныне 99-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, когда планирует вернуться к соревнованиям после тяжёлой травмы ахиллова сухожилия.

«Мы рассматриваем возможность возвращения к Кубку Дэвиса, думаю, это вполне реально. Я бы очень хотел этого, возвращение перед датскими болельщиками было бы потрясающим. Затем, надеюсь, поеду в Токио и Шанхай. Мы пытаемся подготовиться, будем наращивать объём тренировок в течение следующих недель. Потом, когда подойдём к этой дате, нужно будет посмотреть, готов ли я. Физически хорошо себя чувствую сейчас, ахиллово сухожилие в порядке. Вижу свет в конце туннеля», — сказал Руне в подкасте Энди Роддика Served.

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