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«У нас годовщина, 10 лет совместной жизни». Бублик — о начале выступления за Казахстан

«У нас годовщина, 10 лет совместной жизни». Бублик — о начале выступления за Казахстан
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11-я ракетка мира Александр Бублик вспомнил, что ровно 10 лет назад подписал контракт с Федерацией тенниса Казахстана и начал представлять страну на соревнованиях.

«Кстати, прикольный факт, что ровно 10 лет назад, примерно в это время после поражения на «фьючерсе» в Питере, я сел на самолёт Санкт-Петербург — Астана и подписал свой контракт с Федерацией тенниса Казахстана, так что у нас годовщина сейчас, 10 лет совместной жизни», – написал Бублик в своём телеграм-канале.

Александру Бублику 29 лет. Он родился в городе Гатчина (Ленинградская область) и представлял Россию на турнирах до 2016 года. Далее спортсмен принял решение выступать за Казахстан.

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