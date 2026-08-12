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Макки — об Арине Соболенко: в её «броне» появились едва заметные трещины

Макки — об Арине Соболенко: в её «броне» появились едва заметные трещины
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Известный тренер Рик Макки высказался о последних результатах и форме первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко.

«С Соболенко всё будет в порядке. Но сейчас в её «броне» появились едва заметные трещины в уверенности, соперницы чувствуют себя совсем иначе, выходя против неё. Она по-прежнему главный фаворит, но если она продолжит бороться сама с собой, останется не у дел», – написал Макки на своей странице в X.

Результаты Арины Соболенко со старта грунтового сезона-2026:

Мадрид, четвертьфинал, поражение от Хейли Баптист.
Рим, третий круг, поражение от Сораны Кырсти.
«Ролан Гаррос», четвертьфинал, поражение от Дианы Шнайдер.
Берлин, полуфинал, поражение от Джессики Пегулы.
Уимблдон, 1/8 финала, поражение от Наоми Осаки.
Торонто, четвёртый круг, поражение от Екатерины Александровой.

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