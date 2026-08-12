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«Мне не хватило людей рядом». Александр Красноруцкий — о раннем завершении карьеры

«Мне не хватило людей рядом». Александр Красноруцкий — о раннем завершении карьеры
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Бывший российский теннисист Александр Красноруцкий назвал причину, по которой завершил профессиональную карьеру уже в 21 год.

«В 21 год я окончательно завершил карьеру, но лет с 20 в одиночном разряде я почти не играл. Мне не хватило рядом людей, которые знали, что такое мужской тур. Не скажу, что работа с родителями на 100% стала причиной нашего с сестрой раннего завершения карьеры. У нас и разные судьбы. В 16-17 лет, когда у меня появился собственный характер, я с папой начал как обычный подросток чуть-чуть спорить. И нужен был рядом человек с опытом, но не было на то возможностей», — сказал Красноруцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Александром читайте на «Чемпионате» в четверг, 13 августа, в 10:00 мск.

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