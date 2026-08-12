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Наоми Осака снялась с «тысячника» в Цинциннати

Наоми Осака снялась с «тысячника» в Цинциннати
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13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака снялась с «тысячника» в Цинциннати, США. Турнир стартует завтра, 13 августа.

Спортсменка пропустит турнир из-за усталости. Ее место в сетке займет лаки-лузер.

Ранее Осака проиграла второй ракетке мира представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Торонто, Канада. Матч закончился со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.

Торонто. 1/4 финала
12 августа 2026, среда. 02:40 МСК
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 4
4 		7 7 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Наоми Осаке 28 лет. Она является победительницей четырёх турниров «Большого шлема». В 2019 году японка возглавляла мировой рейтинг WTA.

Турнир в Цинциннати пройдёт с 13 по 23 августа. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
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