Наоми Осака снялась с «тысячника» в Цинциннати
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13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака снялась с «тысячника» в Цинциннати, США. Турнир стартует завтра, 13 августа.
Спортсменка пропустит турнир из-за усталости. Ее место в сетке займет лаки-лузер.
Ранее Осака проиграла второй ракетке мира представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Торонто, Канада. Матч закончился со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.
Торонто. 1/4 финала
12 августа 2026, среда. 02:40 МСК
13
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6 5
|4
|
|7 7
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Наоми Осаке 28 лет. Она является победительницей четырёх турниров «Большого шлема». В 2019 году японка возглавляла мировой рейтинг WTA.
Турнир в Цинциннати пройдёт с 13 по 23 августа. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.
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