Наоми Осака снялась с «тысячника» в Цинциннати

13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака снялась с «тысячника» в Цинциннати, США. Турнир стартует завтра, 13 августа.

Спортсменка пропустит турнир из-за усталости. Ее место в сетке займет лаки-лузер.

Ранее Осака проиграла второй ракетке мира представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Торонто, Канада. Матч закончился со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.

Наоми Осаке 28 лет. Она является победительницей четырёх турниров «Большого шлема». В 2019 году японка возглавляла мировой рейтинг WTA.

Турнир в Цинциннати пройдёт с 13 по 23 августа. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.