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«Жить с болью каждый день стало слишком тяжело». Муте снялся с «Мастерса» в Цинциннати

«Жить с болью каждый день стало слишком тяжело». Муте снялся с «Мастерса» в Цинциннати
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59-я ракетка мира француз Корентен Муте не выступит на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати, США. У теннисиста травма запястья.

«С ноября прошлого года испытываю боль в запястье. Я продолжал играть весь год, стиснув зубы. Но мне так и не удалось показывать тот теннис, на который способен. Жить с болью каждый день стало слишком тяжело, поэтому я принял непростое решение сделать паузу.

Снимаюсь с турнира в Цинциннати. Останавливаться всегда непросто, но мне нужно прислушаться к своему организму и дать ему время на восстановление. Вернусь, когда буду готов. Спасибо всем за поддержку. Для меня это очень много значит», — написал Муте на своей странице в соцсети.

Место Корентена в сетке турнира займет лаки-лузер.

Календарь «Мастерса» в Цинциннати
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