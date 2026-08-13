19-летний испанец Ходар не смог выйти в финал «Мастерса» в Монреале, уступив Накашиме

15-я ракетка мира 19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар не сумел выйти финал турнира серии «Мастерс» в Монреале, Канада. В 1/2 финала он в двух сетах уступил 25-летнему американцу Брэндону Накашиме (31-й в рейтинге) со счётом 6:7 (3:7), 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В её рамках Ходар четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Накашимы шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 11 заработанных.

В финале соревнований в Монреале Брэндон Накашима сыграет с победителем противостояния между двумя соотечественниками Лёнером Тьеном (19) и Беном Шелтоном (10).