15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала «тысячника» в Торонто

Гауфф — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала «тысячника» в Торонто
Комментарии

В ночь с 12 на 13 августа в Торонто состоится очередной игровой день турнира WTA-1000. В полуфинале соревнований четвёртая ракетка мира Кори Гауфф из США встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, занимающей вторую строчку рейтинга WTA. Матч начнётся 13 августа в не раньше 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

Торонто. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 05:00 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

Материалы по теме
Волевая победа Рыбакиной над другой чемпионкой ТБШ! Елена — в полуфинале Торонто
Волевая победа Рыбакиной над другой чемпионкой ТБШ! Елена — в полуфинале Торонто
Календарь турнира в Торонто (ж)
Сетка турнира в Торонто (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android