Гауфф — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала «тысячника» в Торонто

В ночь с 12 на 13 августа в Торонто состоится очередной игровой день турнира WTA-1000. В полуфинале соревнований четвёртая ракетка мира Кори Гауфф из США встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, занимающей вторую строчку рейтинга WTA. Матч начнётся 13 августа в не раньше 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.