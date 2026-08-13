Свитолина – Швёнтек: польская теннисистка выиграла первый сет матча турнира в Торонто
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В ночь с 12 на 13 августа в Торонто проходит турнир WTA-1000. В полуфинале девятая ракетка мира Элина Свитолина из Украины в эти минуты играет с представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей восьмую строчку рейтинга WTA.
Торонто. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 03:20 МСК
9
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2-й сет
0 : 1
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8
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Польская теннисистка выиграла первый сет матча со счётом 6:3.
В финале турнира победитель этой пары сыграет с победителем матча Кори Гауфф (США) – Елена Рыбакина (Казахстан).
Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.
В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.
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