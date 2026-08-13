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Свитолина – Швёнтек: польская теннисистка выиграла первый сет матча турнира в Торонто

Свитолина – Швёнтек: польская теннисистка выиграла первый сет матча турнира в Торонто
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В ночь с 12 на 13 августа в Торонто проходит турнир WTA-1000. В полуфинале девятая ракетка мира Элина Свитолина из Украины в эти минуты играет с представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей восьмую строчку рейтинга WTA.

Торонто. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 03:20 МСК
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		2
6 		0
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Польская теннисистка выиграла первый сет матча со счётом 6:3.

В финале турнира победитель этой пары сыграет с победителем матча Кори Гауфф (США) – Елена Рыбакина (Казахстан).

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

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