Свитолина — Швёнтек: украинка сравняла счёт в полуфинале турнира в Торонто

В ночь с 12 на 13 августа в Торонто проходит турнир WTA-1000. В полуфинале девятая ракетка мира Элина Свитолина с Украины в эти минуты играет с представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей восьмую строчку рейтинга WTA.

Украинка выиграла второй сет матча со счётом 6:1 и сравняла счёт. Напомним, польская теннисистка выиграла первый сет матча со счётом 6:3.

В финале турнира победительница этой пары сыграет с победительницей матча Кори Гауфф (США) – Елена Рыбакина (Казахстан).

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.