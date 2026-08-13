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Лёнер Тьен — Бен Шелтон, результат матча 13 августа 2026, счёт 0:2, 1/2 финала ATP-1000 в Монреале

Бен Шелтон обыграл Лёнера Тьена и вышел в финал «Мастерса» в Монреале
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Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон вышел в финал «Мастерса» в Монреале. В полуфинале он обыграл 19-ю ракетку мира соотечественника Лёнера Тьена со счётом 6:2, 6:3.

Монреаль. 4-й круг
08 августа 2026, суббота. 22:25 МСК
Артур Риндеркнеш
29
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		7 5
7 7 		5 7
         
Брэндон Накашима
31
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут. Шелтон пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник сделал один эйс и допустил четыре двойные ошибки, не реализовав ни одного брейк-пойнта из четырёх попыток.

В финале турнира Шелтон встретится с ещё одним американским теннисистом Брэндоном Накашимой.

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд соревнования в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.

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