Бен Шелтон обыграл Лёнера Тьена и вышел в финал «Мастерса» в Монреале
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Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон вышел в финал «Мастерса» в Монреале. В полуфинале он обыграл 19-ю ракетку мира соотечественника Лёнера Тьена со счётом 6:2, 6:3.
Монреаль. 4-й круг
08 августа 2026, суббота. 22:25 МСК
29
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
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|2
|3
|
|7
|5
|
|5
|7
31
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут. Шелтон пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник сделал один эйс и допустил четыре двойные ошибки, не реализовав ни одного брейк-пойнта из четырёх попыток.
В финале турнира Шелтон встретится с ещё одним американским теннисистом Брэндоном Накашимой.
Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд соревнования в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.
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