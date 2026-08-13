Бен Шелтон обыграл Лёнера Тьена и вышел в финал «Мастерса» в Монреале

Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон вышел в финал «Мастерса» в Монреале. В полуфинале он обыграл 19-ю ракетку мира соотечественника Лёнера Тьена со счётом 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут. Шелтон пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник сделал один эйс и допустил четыре двойные ошибки, не реализовав ни одного брейк-пойнта из четырёх попыток.

В финале турнира Шелтон встретится с ещё одним американским теннисистом Брэндоном Накашимой.

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд соревнования в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.