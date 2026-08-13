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Свитолина проиграла Швёнтек в полуфинале «тысячника» в Торонто

Свитолина проиграла Швёнтек в полуфинале «тысячника» в Торонто
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Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинале «тысячника» в Торонто проиграла представительнице Польши Иге Швёнтек, занимающей в мировом рейтинге восьмое место. Встреча соперниц завершилась со счётом 3:6, 6:1, 3:6.

Торонто. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 03:20 МСК
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		1 6
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

По ходу матча Свитолина сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 19 заработанных. Швёнтек один раз подала навылет, сделала три двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.

В финале турнира Швёнтек сыграет с победительницей матча Кори Гауфф (США) – Елена Рыбакина (Казахстан).

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

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