Свитолина проиграла Швёнтек в полуфинале «тысячника» в Торонто

Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинале «тысячника» в Торонто проиграла представительнице Польши Иге Швёнтек, занимающей в мировом рейтинге восьмое место. Встреча соперниц завершилась со счётом 3:6, 6:1, 3:6.
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По ходу матча Свитолина сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 19 заработанных. Швёнтек один раз подала навылет, сделала три двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.
В финале турнира Швёнтек сыграет с победительницей матча Кори Гауфф (США) – Елена Рыбакина (Казахстан).
Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.
В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.
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