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«Мастерс» в Монреале, 2026 год: результаты матчей на 12 августа

«Мастерс» в Монреале, 2026 год: результаты матчей на 12 августа
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С 12 на 13 августа в Монреале, Канада, продолжился розыгрыш турнира серии «Мастерс». В рамках соревнований прошли полуфиналы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. «Мастерс» в Монреале, 2026 год. 1/2 финала. Результаты матчей 12 августа

Рафаэль Ходар (Испания, 20) — Брэндон Накашима (США, 28) — 6:7, 4:6;
Лёнер Тьен (США, 12) — Бен Шелтон (США, 5) – 2:6, 3:6.

Таким образом, остался лишь один игровой день на турнире в Канаде. Накашима и Шелтон разыграют титул в очном противостоянии.

Действующим чемпионом канадского «Мастерса» является 10-я ракетка мира американец Бен Шелтон.

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