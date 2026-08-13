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Стали известны финалисты «Мастерса» в Монреале — 2026

Определились финалисты «Мастерса» в Монреале-2026
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В ночь с 12 на 13 августа на хардовых кортах Монреаля, Канада, завершилась стадия 1/2 финала турнира категории ATP-1000. Таким образом, определились все финалисты соревнования.

Титул в данном соревновании разыграют два американца: 10-я ракетка мира Бен Шелтон и 31-й номер рейтинга Брэндон Накашима.

На стадии 1/2 финала турнира Шелтон разгромил соотечественника 20-летнего теннисиста Лёнера Тьена (6:2, 6:3), а Накашима был сильнее 19-летнего испанца Рафаэля Ходара (7:6, 6:4).

Турнир в Монреале завершится 13 августа. В прошлом году победителем канадского «Мастерса» стал американский теннисист Бен Шелтон.

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