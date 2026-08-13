Гауфф — Рыбакина: американская теннисистка выиграла первый сет матча турнира в Торонто

В ночь с 12 на 13 августа в Торонто проходит турнир WTA-1000. В полуфинале четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф в эти минуты играет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, занимающей вторую строчку рейтинга WTA.

Американская теннисистка выиграла первый сет матча со счётом 7:5.

В финале турнира победительница этой пары сыграет с представительницей Польши Игой Швёнтек.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.