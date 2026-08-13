Гауфф — Рыбакина: казахстанка перевела полуфинал «тысячника» в Торонто в третий сет
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В эти минуты в канадском Торонто проходит полуфинальный матч турнира WTA-1000, в котором четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф играет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, занимающей вторую строчку рейтинга WTA.
Торонто. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 05:55 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|2
|
|6
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Вторая партия осталась за казахстанской теннисисткой — 6:2. Елене удалось выиграть сет за 37 минут. Напомним, первый отрезок встречи за 45 минут взяла американская теннисистка со счётом 7:5.
Отметим, что Гауфф ведёт 1-0 по личным встречам. Она выиграла на этих же кортах во втором круге четыре года назад — 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:3).
В финале турнира победительница этой пары сыграет с представительницей Польши Игой Швёнтек.
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