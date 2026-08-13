15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф — Елена Рыбакина: казахстанка перевела полуфинал тысячника в Торонто в третий сет

Гауфф — Рыбакина: казахстанка перевела полуфинал «тысячника» в Торонто в третий сет
Комментарии

В эти минуты в канадском Торонто проходит полуфинальный матч турнира WTA-1000, в котором четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф играет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, занимающей вторую строчку рейтинга WTA.

Торонто. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 05:55 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 2
5 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Вторая партия осталась за казахстанской теннисисткой — 6:2. Елене удалось выиграть сет за 37 минут. Напомним, первый отрезок встречи за 45 минут взяла американская теннисистка со счётом 7:5.

Отметим, что Гауфф ведёт 1-0 по личным встречам. Она выиграла на этих же кортах во втором круге четыре года назад — 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:3).

В финале турнира победительница этой пары сыграет с представительницей Польши Игой Швёнтек.

Календарь турнира в Торонто
Сетка турнира в Торонто
Материалы по теме
Гауфф — Рыбакина: американская теннисистка выиграла первый сет матча турнира в Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android