Шелтон прокомментировал выход во второй подряд финал канадского «Мастерса»
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Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон высказался по случаю выхода в финал «Мастерса» в канадском Монреале. Напомним, в полуфинале соревнования он обыграл 19-ю ракетку мира 20-летнего соотечественника Лёнера Тьена со счётом 6:2, 6:3.
Монреаль. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 03:40 МСК
19
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
10
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Я очень доволен своей игрой. Лёнер доставляет мне много проблем, поэтому это был серьёзный вызов. Очень рад, что смог справиться с ним именно так», — приводит слова Шелтона пресс-служба ATP.
В финале турнира Шелтон встретится с ещё одним американским теннисистом Брэндоном Накашимой. В минувшем сезоне Бен также играл в матче за титул. Тогда ему удалось одолеть россиянина Карена Хачанова (6:7, 6:4, 7:6).
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