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Шелтон прокомментировал выход во второй подряд финал канадского «Мастерса»

Шелтон прокомментировал выход во второй подряд финал канадского «Мастерса»
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Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон высказался по случаю выхода в финал «Мастерса» в канадском Монреале. Напомним, в полуфинале соревнования он обыграл 19-ю ракетку мира 20-летнего соотечественника Лёнера Тьена со счётом 6:2, 6:3.

Монреаль. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 03:40 МСК
Лёнер Тьен
19
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Я очень доволен своей игрой. Лёнер доставляет мне много проблем, поэтому это был серьёзный вызов. Очень рад, что смог справиться с ним именно так», — приводит слова Шелтона пресс-служба ATP.

В финале турнира Шелтон встретится с ещё одним американским теннисистом Брэндоном Накашимой. В минувшем сезоне Бен также играл в матче за титул. Тогда ему удалось одолеть россиянина Карена Хачанова (6:7, 6:4, 7:6).

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