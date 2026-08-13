Шелтон прокомментировал выход во второй подряд финал канадского «Мастерса»

Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон высказался по случаю выхода в финал «Мастерса» в канадском Монреале. Напомним, в полуфинале соревнования он обыграл 19-ю ракетку мира 20-летнего соотечественника Лёнера Тьена со счётом 6:2, 6:3.

«Я очень доволен своей игрой. Лёнер доставляет мне много проблем, поэтому это был серьёзный вызов. Очень рад, что смог справиться с ним именно так», — приводит слова Шелтона пресс-служба ATP.

В финале турнира Шелтон встретится с ещё одним американским теннисистом Брэндоном Накашимой. В минувшем сезоне Бен также играл в матче за титул. Тогда ему удалось одолеть россиянина Карена Хачанова (6:7, 6:4, 7:6).