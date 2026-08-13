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Кори Гауфф — Елена Рыбакина, результат матча 13 августа 2026, счёт 1:2, 1/2 финала турнира WTA-1000 в Торонто

Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Торонто, одержав волевую победу над Кори Гауфф
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира категории WTA-1000 в канадском Торонто. В матче 1/2 финала она обыграла представительницу США Кори Гауфф (четвёртая в рейтинге WTA) в трёх сетах со счётом 5:7, 6:2, 6:2.

Торонто. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 05:55 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 2
5 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. В её рамках Рыбакина пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Гауфф три эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В финале турнира в Торонто Рыбакина сыграет с восьмой ракеткой мира представительницей Польши Игой Швёнтек. Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, завершится 13 августа. В минувшем сезоне титул завоевала канадка Виктория Мбоко.

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