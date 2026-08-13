Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Торонто, одержав волевую победу над Кори Гауфф

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира категории WTA-1000 в канадском Торонто. В матче 1/2 финала она обыграла представительницу США Кори Гауфф (четвёртая в рейтинге WTA) в трёх сетах со счётом 5:7, 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. В её рамках Рыбакина пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Гауфф три эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В финале турнира в Торонто Рыбакина сыграет с восьмой ракеткой мира представительницей Польши Игой Швёнтек. Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, завершится 13 августа. В минувшем сезоне титул завоевала канадка Виктория Мбоко.