15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны финалистки турнира WTA-1000 в Торонто — 2026

Стали известны финалистки «тысячника» в Торонто-2026
Комментарии

В ночь с 12 на 13 августа на хардовых кортах Торонто, Канада, завершилась стадия 1/2 финала турнира категории WTA-1000. Таким образом, определились все участницы финала соревнования.

Так, титул в данном соревновании разыграют вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина и польская теннисистка Ига Швёнтек (восьмой номер рейтинга). Их очная встреча состоится в ночь на 14 августа. Начало запланировано на 1:00 мск.

На стадии 1/2 финала турнира Швёнтек переиграла украинку Элину Свитолину (6:3, 1:6, 6:3), а Рыбакина одержала волевую победу над американкой Кори Гауфф (5:7, 6:2, 6:2).

Турнир в Торонто завершится 13 августа. В 2025 году канадский «тысячник» прошёл в Монреале, его победительницей стала Виктория Мбоко.

Календарь турнира в Торонто
Сетка турнира в Торонто
Материалы по теме
Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Торонто, одержав волевую победу над Кори Гауфф
Определились финалисты «Мастерса» в Монреале-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android