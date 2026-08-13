Стали известны финалистки «тысячника» в Торонто-2026

В ночь с 12 на 13 августа на хардовых кортах Торонто, Канада, завершилась стадия 1/2 финала турнира категории WTA-1000. Таким образом, определились все участницы финала соревнования.

Так, титул в данном соревновании разыграют вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина и польская теннисистка Ига Швёнтек (восьмой номер рейтинга). Их очная встреча состоится в ночь на 14 августа. Начало запланировано на 1:00 мск.

На стадии 1/2 финала турнира Швёнтек переиграла украинку Элину Свитолину (6:3, 1:6, 6:3), а Рыбакина одержала волевую победу над американкой Кори Гауфф (5:7, 6:2, 6:2).

Турнир в Торонто завершится 13 августа. В 2025 году канадский «тысячник» прошёл в Монреале, его победительницей стала Виктория Мбоко.