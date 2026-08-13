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Лишь 2 теннисистки опережают Швёнтек по проценту попаданий в финалы «тысячников» в истории

Лишь 2 теннисистки опережают Швёнтек по проценту попаданий в финалы «тысячников» в истории
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Восьмой номер в мировом теннисном рейтинге польская спортсменка Ига Швёнтек победила украинку Элину Свитолину (6:3, 1:6, 6:3) и вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада), попав в историю среди всех финалисток «тысячников».

Торонто. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 03:20 МСК
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		1 6
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Как сообщает статистический портал OptaAce в соцсети X, для Швёнтек это уже 14-й финал «тысячников» из 47 турниров категории WTA-1000, в которых она принимала участие в своей карьере. Таким образом, она вышла в финал в 29,8% соревнований данной серии и входит в тройку лидеров в истории тенниса по показателю. По проценту выхода в финалы она уступает только американке Серене Уильямс — 38,3% и россиянке Марии Шараповой — 32,0%.

В финале турнира в Торонто Швёнтек сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (вторая в рейтинге WTA).

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