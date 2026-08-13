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Накашима прокомментировал победу над Ходаром в полуфинале «Мастерса» в Монреале

Накашима прокомментировал победу над Ходаром в полуфинале «Мастерса» в Монреале
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Американский теннисист Брэндон Накашима прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Ходаром (7:6, 7:3, 6:4).

Монреаль. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 01:10 МСК
Рафаэль Ходар
15
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		4
7 7 		6
         
Брэндон Накашима
31
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

«Это было безумие. Последние несколько геймов получились очень напряжёнными. Я знал, что должен продолжать бороться и отыграть несколько брейк-пойнтов. К счастью, в нужные моменты моя подача попала куда нужно. Очень рад, что смог пройти дальше», — приводит слова Накашимы официальный сайт ATP.

В финале Накашима встретится с ещё одним представителем США — Беном Шелтоном.

10-я ракетка мира американец Бен Шелтон является действующим чемпионом канадского «Мастерса».

Турнир в Монреале — один из старейших в истории тенниса: он проводится с 1881 года. По возрасту он уступает только Уимблдону и Открытому чемпионату США.

Календарь «Мастерса» в Монреале
Сетка «Мастерса» в Монреале
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