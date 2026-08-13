Накашима прокомментировал победу над Ходаром в полуфинале «Мастерса» в Монреале

Американский теннисист Брэндон Накашима прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Ходаром (7:6, 7:3, 6:4).

«Это было безумие. Последние несколько геймов получились очень напряжёнными. Я знал, что должен продолжать бороться и отыграть несколько брейк-пойнтов. К счастью, в нужные моменты моя подача попала куда нужно. Очень рад, что смог пройти дальше», — приводит слова Накашимы официальный сайт ATP.

В финале Накашима встретится с ещё одним представителем США — Беном Шелтоном.

10-я ракетка мира американец Бен Шелтон является действующим чемпионом канадского «Мастерса».

Турнир в Монреале — один из старейших в истории тенниса: он проводится с 1881 года. По возрасту он уступает только Уимблдону и Открытому чемпионату США.