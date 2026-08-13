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Рыбакина повторила достижение канадских «тысячников», покорявшееся лишь трём теннисисткам

Рыбакина повторила достижение канадских «тысячников», покорявшееся лишь трём теннисисткам
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира категории WTA-1000 в канадском Торонто, повторив редчайшее достижение, покорявшееся на канадских «тысячниках» лишь трём спортсменкам.

Торонто. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 05:55 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 2
5 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Как сообщает статистический портал OptaAce в соцсети X, в Открытую эру до Рыбакиной лишь три теннисистки добивались победы в трёх сетах четыре раза на пути к финалу на «тысячниках» в Канаде. Этими спортсменками были россиянка Лина Красноруцкая (2003), американка Винус Уильямс (2014) и канадка Бьянка Андрееску (2019).

Напомним, в матче 1/2 финала Рыбакина обыграла представительницу США Кори Гауфф со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Ранее она в трёх сетах на турнире побеждала Наоми Осаку (4:6, 7:6, 6:4), Людмилу Самсонову (6:4, 4:6, 6:4) и Дарью Касаткину (6:3, 5:7, 6:4). В финале данного турнира Елена встретится с польской теннисисткой Игой Швёнтек.

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