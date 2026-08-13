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Торонто, 2026, результаты, 12 августа

Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: результаты матчей на 12 августа
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С 12 на 13 августа на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи полуфиналов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год. Результаты матчей 12-13 августа:

Элина Свитолина (Украина) – Ига Швёнтек (Польша) – 3:6, 6:1, 3:6;

Кори Гауфф (США) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 7:5, 2:6, 2:6.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

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