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Ига Швёнтек — Елена Рыбакина: где смотреть финал «тысячника» в Торонто, во сколько начало

Ига Швёнтек — Елена Рыбакина: где смотреть финал «тысячника» в Торонто, во сколько начало
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В ночь с 13 на 14 августа в Торонто завершится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня за титул сразятся восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек и представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая в мировом рейтинге второе место. Начало встречи запланировано на 1:00 мск 14 августа.

Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:00 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В России матч не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

В полуфинале турнира Ига Швёнтек одолела украинку Элину Свитолину (6:3, 1:6, 6:3), а Елена Рыбакина оказалась сильнее американки Кори Гауфф (5:7, 6:2, 6:2). В прошлом году победительницей канадского «тысячника» стала Виктория Мбоко, для которой турнир был домашним.

Сетка «тысячника» в Торонто
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