15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Оксфорд в мире тенниса». Александр Красноруцкий — о работе спарринг-партнёром

«Оксфорд в мире тенниса». Александр Красноруцкий — о работе спарринг-партнёром
Комментарии

Бывший российский теннисист, а также в прошлом спарринг-партнёр Светланы Кузнецовой и Екатерины Макаровой Александр Красноруцкий раскрыл особенности этой работы.

«Это достаточно тяжёлая работа с точки зрения тренировочного процесса – всё-таки ты не тренер. У тебя, конечно, набирается свой опыт, вырабатывается своё мнение, и тебе уже хочется просто самостоятельно реализовываться.
Я посчитал, что пяти лет в роли спарринга мне будет достаточно. Это, знаете, как университет. Я после своей карьеры будто попал вот в Оксфорд в мире тенниса, когда у тебя есть возможность работать с лучшими тренерами и игроками, наблюдать за их работой. При этом, когда я работал спаррингом, никогда не говорил, что я уже тренер. Хотя были периоды, когда я со Светой [Кузнецовой] вдвоём ездил по турнирам, мы выигрывали», — сказал Красноруцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Александром Красноруцким читайте на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Теннис у мальчиков в России завершён». Интервью с тренером Александром Красноруцким
Эксклюзив
«Теннис у мальчиков в России завершён». Интервью с тренером Александром Красноруцким
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android