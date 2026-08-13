«Оксфорд в мире тенниса». Александр Красноруцкий — о работе спарринг-партнёром

Бывший российский теннисист, а также в прошлом спарринг-партнёр Светланы Кузнецовой и Екатерины Макаровой Александр Красноруцкий раскрыл особенности этой работы.

«Это достаточно тяжёлая работа с точки зрения тренировочного процесса – всё-таки ты не тренер. У тебя, конечно, набирается свой опыт, вырабатывается своё мнение, и тебе уже хочется просто самостоятельно реализовываться.

Я посчитал, что пяти лет в роли спарринга мне будет достаточно. Это, знаете, как университет. Я после своей карьеры будто попал вот в Оксфорд в мире тенниса, когда у тебя есть возможность работать с лучшими тренерами и игроками, наблюдать за их работой. При этом, когда я работал спаррингом, никогда не говорил, что я уже тренер. Хотя были периоды, когда я со Светой [Кузнецовой] вдвоём ездил по турнирам, мы выигрывали», — сказал Красноруцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Александром Красноруцким читайте на «Чемпионате».