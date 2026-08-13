«Мастерс» в Цинциннати, 2026 год: расписание матчей на 13 августа

Сегодня, 13 августа, на хардовых кортах Цинциннати, США, стартует турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Теннис. «Мастерс» в Цинциннати, 2026. Расписание матчей на 13 августа

18:00. Мартин Ландалус (Испания) – Джек Дрейпер (Великобритания);

19:30. Кэмерон Норри (Великобритания) – Дино Прижмич (Хорватия);

21:00. Денис Шаповалов (Канада) – Адриан Маннарино (Франция);

21:00. Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Миомир Кецманович (Сербия);

21:00. Роман Андрес Бурручага (Аргентина) – Ян-Леннард Штруфф (Германия);

21:00. Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Ян Хоински (Великобритания);

22:30. Мартон Фучович (Венгрия) – Теренс Атман (Франция);

23:00. Мариано Навоне (Аргентина) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия).