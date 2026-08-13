Андрей Рублёв рассказал, почему ему нравится турнир в Цинциннати

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему любит турнир категории АТР-1000 в американском Цинциннати.

— Андрей, несмотря на ужасную погоду, приятно ли всё же возвращаться туда, где в прошлом тебя ждал такой успех?

— Да мне в целом здесь всегда нравилось. Даже вне зависимости от результата. Даже когда проигрывал в первых кругах, здесь просто спокойно, ничего особенного нету. Как-то дисконнект такой небольшой перед Нью-Йорком, где ты чувствуешь себя независимым от других игроков и турнира в целом. Поэтому мне, наоборот, здесь всегда очень нравилось.

— Погода особенно ужасная. Помнишь, бывало когда-нибудь так плохо?

— Ну, в том году было, тоже там немного, но да, два дня, чтобы уже подряд беспрерывно… Такое, да, бывает, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».