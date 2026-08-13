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Александр Красноруцкий назвал причину, по которой ушёл из юниорской сборной России

Александр Красноруцкий назвал причину, по которой ушёл из юниорской сборной России
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Бывший тренер женской юниорской сборной России Александр Красноруцкий объяснил, почему прекратил работу в национальной команде.

«После того как я проработал восемь лет, к моему сожалению, ситуация в сборной поменялась. Первые лет пять мы катались по чемпионатам Европы, мира, турнирам высшей категории. Всегда был костяк из человек пяти – лучших детей в стране – с которым ездили на сборы, готовились. Сейчас же лучшие дети в большинстве своём уехали. Стало сложнее летать, поэтому работа со сборной приобрела больше тренировочный характер. Были сборы бесконечные, хотя я не считаю, что детям в 14 лет нужно такое их количество.

Работая в сборной, общаясь с родителями, с тренерами, я понимал уже на тот момент, что сейчас нужно детям. И курс, который был выбран федерацией, не сходился с моими представлениями. Но меня не спрашивали. Мне давали задание и говорили: иди делай», — сказал Красноруцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Александром Красноруцким читайте на «Чемпионате».

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