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Турнир WTA-1000, Цинциннати, 2026 год: расписание матчей на 13 августа

Турнир WTA-1000, Цинциннати, 2026 год: расписание матчей на 13 августа
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Сегодня, 13 августа, на хардовых кортах Цинциннати, США, стартует турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Теннис. Турнир WTA-1000, Цинциннати, 2026. Расписание матчей на 13 августа

18:00. Дарья Касаткина (Австралия) – Зейнеп Сёнмез (Турция);
18:00. Дарья Видьманова (Чехия) – Ангелина Калинина (Украина);
18:00. Симона Вальтерт (Швейцария) – Петра Марчинко (Хорватия);
18:00. Камилла Рахимова (Узбекистан) – Кимберли Бирелл (Австралия);
18:00. Тэйлор Таунсенд (США) – Камила Осорио (Колумбия);
19:30. Эшлин Крюгер (США) – Лоис Буассон (Франция);
19:30. Антония Ружич (Хорватия) – Магдалена Френх (Польша);
19:30. Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Магда Линетт (Польша);
21:00. Кристина Букша (Испания) – Панна Удварди (Венгрия);
21:00. Диан Парри (Франция) – Кэролайн Доулхайд (США);
21:30. Татьяна Мария (Германия) – Даяна Ястремская (Украина).

Сетка «тысячника» в Цинциннати
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