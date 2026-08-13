Турнир WTA-1000, Цинциннати, 2026 год: расписание матчей на 13 августа

Сегодня, 13 августа, на хардовых кортах Цинциннати, США, стартует турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Теннис. Турнир WTA-1000, Цинциннати, 2026. Расписание матчей на 13 августа

18:00. Дарья Касаткина (Австралия) – Зейнеп Сёнмез (Турция);

18:00. Дарья Видьманова (Чехия) – Ангелина Калинина (Украина);

18:00. Симона Вальтерт (Швейцария) – Петра Марчинко (Хорватия);

18:00. Камилла Рахимова (Узбекистан) – Кимберли Бирелл (Австралия);

18:00. Тэйлор Таунсенд (США) – Камила Осорио (Колумбия);

19:30. Эшлин Крюгер (США) – Лоис Буассон (Франция);

19:30. Антония Ружич (Хорватия) – Магдалена Френх (Польша);

19:30. Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Магда Линетт (Польша);

21:00. Кристина Букша (Испания) – Панна Удварди (Венгрия);

21:00. Диан Парри (Франция) – Кэролайн Доулхайд (США);

21:30. Татьяна Мария (Германия) – Даяна Ястремская (Украина).