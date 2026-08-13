«Совпало в один день». Андрей Рублёв — о любимых моментах в американском Цинциннати

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какие моменты «Мастерса» в американском Цинциннати считает самыми любимыми.

— Какой момент, связанный с Цинциннати, ты бы назвал своим фаворитным?

— Фаворитные воспоминания? Наверное, парк аттракционов, один такой домашний ресторан и кофе возле пруда.

— А на корте?

— На корте? Ну, финал, что здесь сыграл.

— А матч против Федерера?

— А, точно! А, тогда да, вот, наверное, тот день, матч против Федерера, и потом концерт и знакомство с Iron Maiden (британская хэви-метал группа. — Прим. «Чемпионата»). Оно всё вместе совпало в один день. Вот, поэтому я бы закрепил как не только выигрышный матч, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».