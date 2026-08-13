Тренер Александр Красноруцкий рассказал о работе с российской теннисисткой

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Александр Красноруцкий рассказал, с кем из российских спортсменок работает прямо сейчас.

«Сейчас мы с Дашей Егоровой работаем. Она была у меня в сборной третьим номером, потому что в команде 2007 года были суперзвёзды: Алина Корнеева и Мирра Андреева. Тем не менее мы начали работать, сейчас в туре поднимаемся потихонечку. Посмотрим, что будет дальше, я не загадываю. В мире тенниса всё, знаете, по щелчку пальцев происходит: сегодня ты работаешь, завтра — не работаешь. Работа индивидуально с одним игроком — это бешеная ответственность, невероятная, поскольку всё зависит от твоей репутации. Мне даже коллеги многие после того, как я из сборной ушёл, говорили: «О, Саша, как так? Ты же понимаешь, что завтра всё может закончиться!» Ну, сегодня вам сказали: «До свидания», завтра вам скажут: «Здравствуйте», — сказал Красноруцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Александром Красноруцким читайте на «Чемпионате».