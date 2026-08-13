«Тут Саша Красноруцкий, а тут Джокович». Экс-теннисист рассказал о соперничестве с Новаком

Бывший 33-й номер юниорского рейтинга и чемпион Les Petits As Александр Красноруцкий рассказал о приятельских отношениях с Новаком Джоковичем.

«Когда я начал работать со Светой Кузнецовой и кататься по турнирам, мы все здоровались, общались. Я когда приехал на первый Australian Open со Светой, шёл Джокович, который уже к тому моменту выиграл, по-моему, пару «Шлемов». Он поздоровался, мы перекинулись фразами, но это уже совершенно другая история. Тут Саша Красноруцкий – паренёк, несёт чехол за Светой – а тут идёт уже чемпион «Большого шлема» Джокович.

Мы когда с ним пересекались, не возникало такого, чтобы он свысока смотрел. У пацанов всё гораздо проще в этом плане. Никакого высокомерия я в свою сторону не видел. Но и с моей стороны, конечно, это ощущалось непросто. Первый год было очень сложно, когда ты несколько лет назад играл с ними всеми на равных, а тут твоя судьба просто развернулась кругом. Но ребята все молодцы, красавчики», — сказал Красноруцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Александром Красноруцким читайте на «Чемпионате».