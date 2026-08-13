«Быстро с небес на землю спустили». Рублёв — о победе над Федерером в Цинциннати
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16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своей победе над легендарным швейцарским теннисистом Роджером Федерером на турнире в Цинциннати в 2019 году. В третьем круге россиянин уверенно одолел соперника со счётом 6:3, 6:4.
Цинциннати (м). 3-й круг
15 августа 2019, четверг. 22:45 МСК
3
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
70
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«В тот день просто так случилось, мне показали, наверное, какой может быть мой потенциал, если я буду правильно работать, буду с правильной дисциплиной подходить. И потом после матча показали, вернули назад и сказали: «Окей, действуй». Потому что потом быстро с небес на землю спустили», — сказал Рублёв в интервью «Больше!».
На турнире в Цинциннати в 2026 году Рублёв начнёт выступление со второго круга.
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