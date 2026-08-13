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Представлена статистика, по которой Елена Рыбакина уступает только Арине Соболенко

Представлена статистика, по которой Елена Рыбакина уступает только Арине Соболенко
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Вторая ракетка мира Елена Рыбакина сделала 536 виннерсов с задней линии, не считая эйсов, на турнирах WTA-1000 в текущем сезоне. По их количеству казахстанская теннисистка уступает лишь лидеру мирового рейтинга белоруске Арине Соболенко, у неё 549 таких ударов. Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.

В полуфинале турнира в Торонто Рыбакина обыграла представительницу США Кори Гауфф (четвёртая в рейтинге WTA) в трёх сетах со счётом 5:7, 6:2, 6:2. В финале противостоять казахстанской спортсменке будет полька Ига Швёнтек. Их матч пройдёт завтра, 14 августа, и начнётся не ранее 1:00 мск.

Торонто. Финал
14 августа 2026, пятница. 01:00 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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