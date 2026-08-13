Представлена статистика, по которой Елена Рыбакина уступает только Арине Соболенко

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина сделала 536 виннерсов с задней линии, не считая эйсов, на турнирах WTA-1000 в текущем сезоне. По их количеству казахстанская теннисистка уступает лишь лидеру мирового рейтинга белоруске Арине Соболенко, у неё 549 таких ударов. Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.

В полуфинале турнира в Торонто Рыбакина обыграла представительницу США Кори Гауфф (четвёртая в рейтинге WTA) в трёх сетах со счётом 5:7, 6:2, 6:2. В финале противостоять казахстанской спортсменке будет полька Ига Швёнтек. Их матч пройдёт завтра, 14 августа, и начнётся не ранее 1:00 мск.