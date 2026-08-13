Ига Швёнтек впервые за два года победила трёх игроков из топ-20 на одном турнире

Восьмая ракетка мира Ига Швёнтек одержала три победы над игроками из топ-20 рейтинга WTA на проходящем в эти дни в Торонто (Канада) турнире категории WTA-1000. Это первое подобное выступление польки на каком-либо соревновании со времён «Ролан Гаррос» 2024 года, где она обыграла чешку Маркету Вондроушову, американку Кори Гауфф и итальянку Жасмин Паолини. Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.

В Торонто в этом сезоне Швёнтек обыграла украинок Марту Костюк и Элину Свитолину и россиянку Диану Шнайдер, каждая из которых входит в топ-20 рейтинга WTA. В финале турнира полька сыграет с казахстанкой Еленой Рыбакиной, второй ракеткой мира.