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Экс-теннисист Александр Красноруцкий назвал главную сложность в работе с родителями

Экс-теннисист Александр Красноруцкий назвал главную сложность в работе с родителями
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Бывший российский теннисист Александр Красноруцкий рассказал, в чём заключается сложность работы с родителями-тренерами.

«Работать с родителями тяжело. Дома постоянное давление. Взрослым сложно разделять работу и семью, а детям – тем более. Домой ты приходишь, и, если тренировка была неудачная, вряд ли родитель будет говорить: «Ох, мой сыночек! Ох, моя доченька! Как всё замечательно, вы такие у меня молодцы!» А родители у нас ещё достаточно требовательные, папа вообще максималист», — сказал Красноруцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Александром Красноруцким читайте на «Чемпионате».

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